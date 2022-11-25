Ильхам Алиев: Зангезурский коридор стал бы беспроигрышной возможностью для всех стран

После окончания Второй Карабахской войны Азербайджан и Турция выступили за широкое региональное сотрудничество, включая коммуникационные проекты, но не ограничиваясь только ими. Поэтому мы приступили к реализации формулы 3+3.

После окончания Второй Карабахской войны Азербайджан и Турция выступили за широкое региональное сотрудничество, включая коммуникационные проекты, но не ограничиваясь только ими. Поэтому мы приступили к реализации формулы 3+3.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 25 ноября на международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика".

"Несмотря на то, что ситуация после войны привела к созданию Объединенного турецко-российского мониторингового центра в Агдаме, что означало, что эти две страны будут играть роль в установлении региональной конфигурации; несмотря на то, что ни во время войны, ни после нее мы не заметили каких-либо действий со стороны представителей Ирана, мы все равно выступили за инклюзивный сценарий взаимодействия и пригласили Иран и Грузию. У Грузии была оговорка – грузинские представители сказали, что они не могут участвовать в составе платформы, где есть Россия. А Иран поддержал инициативу. Мы посчитали это хорошим знаком, посчитали, что мы наконец-то соберемся вместе и рассмотрим важные вопросы, включая вопрос коридоров. Потому что все мы заинтересованы в них. Если вы посмотрите на карту, то увидите, что им требуются дополнительные грузы, а нам – дополнительные маршруты", - отметил глава государства.

Говоря о значении Зангезурского коридора, президент Азербайджана подчеркнул, что этот маршрут больше отвечает интересам Армении, поскольку наша страна уже использует железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс.

"Когда мы выступили за открытие Зангезурского коридора, еще не началась война между Россией и Украиной, и традиционный маршрут из Китая в Европу еще не был заблокирован. Сейчас другая ситуация, и Зангезурский коридор приобрел еще большее значение. Он стал бы беспроигрышной возможностью для всех стран, так как часть железнодорожного маршрута будет пролегать через Джульфу в Иран, где проходит железнодорожная ветка, соединяющая Азербайджан с азербайджанским анклавом Нахчываном. Он также позволил бы подключить Армению к коридору, обеспечив железнодорожный маршрут между Арменией и Ираном, которого сейчас нет и не будет, потому что для проведения железнодорожного маршрута через подземные тоннели на участке границы между Арменией и Ираном потребуется как минимум 3-5 млрд долларов. Кто будет инвестировать такие деньги в проект в этом случае? Никто! Поэтому единственная возможность для Армении иметь железнодорожный маршрут в Иран – это через Азербайджан, железную дорогу в Россию – тоже через Азербайджан. Зангезурский коридор больше отвечает интересам Армении, чем нашим интересам, потому что для связи с Турцией мы используем маршрут Баку-Тбилиси- Карс, морские порты в Грузии, для связи с Нахчываном - иранскую территорию. Нахчыван также граничит с Турцией. Мы предложили формулу 3+3, учитывая все эти преимущества", - заявил Ильхам Алиев.