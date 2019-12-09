Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Зеленскому

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил президенту Украины Владимиру Зеленскому соболезнования.

Как сообщает Report, в тексте соболезнования говорится:

"Уважаемый господин президент,

Крайне опечален известием о человеческих жертвах в результате пожара, произошедшего в колледже в городе Одесса.

В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Украины, желаю скорейшего выздоровления раненым и пострадавшим".