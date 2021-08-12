Президент Ильхам Алиев принял выдающегося казахского поэта Олжаса Сулейменова

12 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял выдающегося казахского поэта и общественного деятеля Олжаса Сулейменова.

12 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял выдающегося казахского поэта и общественного деятеля Олжаса Сулейменова.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение тем, что приветствует Олжаса Сулейменова в нашей стране, и отметил, что он известен в Азербайджане как большой друг нашего народа, великий представитель культуры братского Казахстана, общественный деятель, который всегда высказывал свою принципиальную позицию по всем вопросам.

Глава государства подчеркнул, что выдающийся казахский поэт всегда поддерживал Азербайджан. Он также отметил, что Олжас Сулейменов всегда поддерживал нашу страну в деле решения конфликта между Азербайджаном и Арменией. Президент Ильхам Алиев сказал, что выдающийся поэт и в самые трудные времена был верен своим корням, народу и делал все для успешного развития Казахстана.

Напомнив о дружеских отношениях и встречах Олжаса Сулейменова с великим лидером Гейдаром Алиевым, глава государства сказал, что и сам принимал участие в некоторых из этих встреч, отметил, что общенациональный лидер уважал Олжаса Сулейменова и за талант, и за общественную деятельность.

Подчеркнув усилия видного поэта в деле консолидации стран тюркского мира, укрепления солидарности между тюркоязычными странами, Президент Ильхам Алиев сказал, что это имеет важное значение, особенно в нынешнее время, когда ситуация в мире меняется.

Глава государства напомнил, что Олжас Сулейменов награжден несколькими высокими наградами Азербайджана, отметил, что в мае он удостоен ордена «Шараф» за вклад в развитие культурных связей между Азербайджаном и Казахстаном, и вручил орден выдающемуся казахскому поэту.

Отметив, что горд быть награжденным азербайджанским орденом «Шараф», Олжас Сулейменов выразил благодарность главе государства. Он с удовлетворением подчеркнул освобождение наших земель в ходе 44-дневной Отечественной войны благодаря мудрому руководству Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, отметил, что в те дни морально находился рядом с азербайджанским народом. Выдающийся казахский поэт сказал, что эта Победа – очередной крупный успех всего тюркского мира, и она войдет в историю.

Олжас Сулейменов также с удовлетворением подчеркнул восстановительные работы, проводимые под руководством Президента Ильхама Алиева на освобожденных от оккупации территориях.