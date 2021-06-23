Президент Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину

23 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

23 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджанской Республики.

В ходе телефонной беседы были рассмотрены практические аспекты реализации договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Особое внимание уделено активизации работы в трёхстороннем формате по восстановлению экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.

В ходе обсуждения текущих вопросов двусторонней повестки дня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Российской Федерации Владимир Путин подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-азербайджанского стратегического партнёрства.

Главы государств договорились о продолжении контактов на различных уровнях.