Президент Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину

23 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджанской Республики.
В ходе телефонной беседы были рассмотрены практические аспекты реализации договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Особое внимание уделено активизации работы в трёхстороннем формате по восстановлению экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.
В ходе обсуждения текущих вопросов двусторонней повестки дня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Российской Федерации Владимир Путин подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-азербайджанского стратегического партнёрства.
Главы государств договорились о продолжении контактов на различных уровнях.