Президент Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану

30 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану

30 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как сообщает Report, глава государства поздравил президента Турции с открытием в Агдамском районе турецко-российского совместного мониторингового центра.

Президент Турции поблагодарил за поздравление.

Главы государств выразили уверенность в том, что начало деятельности этого Центра послужит делу обеспечения долгосрочного мира и безопасности в регионе.

В ходе телефонного разговора с удовлетворением было отмечено, что положения подписанного 10 ноября трехстороннего Заявления выполняются.

Во время беседы было подчеркнуто, что дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Турцией и впредь будут успешно развиваться во всех сферах.

Главы государств выразили удовлетворение активным участием турецких компаний в работах по восстановлению и реконструкции на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Президенты Азербайджана и Турции также отметили важность взаимной поддержки в борьбе с пандемией.