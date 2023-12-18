Президент Ильхам Алиев поздравил президента Сербии Александра Вучича

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Сербии Александру Вучичу.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Сербии Александру Вучичу.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

Сердечно поздравляю Вас с успешным проведением внеочередных парламентских выборов в Республике Сербия и убедительной победой коалиции "Александар Вучич – Сербия не смеет останавливаться", лидером которой Вы являетесь.

Результаты голосования наглядно отражают высокую оценку и поддержку Вашим народом проводимой Вами политики на пути развития и благополучия Сербии, большую веру и доверие к Вам.

Отношения с Сербией, которая является дружественной страной и нашим надежным партнером, имеют для нас особое значение. Нас очень радуют нынешний уровень наших основанных на взаимном доверии и поддержке межгосударственных отношений, расширяющееся с каждым днем плодотворное сотрудничество в различных сферах. Активный политический диалог между нами играет важную роль в развитии совместной деятельности. Вам принадлежат большой труд и заслуги в сохранении и повышении на сегодняшний уровень традиционно дружественных отношений между Азербайджаном и Сербией.

С самыми приятными впечатлениями вспоминаю свой недавний визит в Вашу прекрасную страну, высоко оцениваю нашу встречу с Вами, которая прошла в атмосфере искренности.

Уверен, что в соответствии с волей наших народов мы и впредь успешно продолжим наши совместные усилия на пути дальнейшего укрепления и углубления азербайджано-сербских исключительных отношений и стратегического партнерства.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, новых успехов в Вашей ответственной деятельности на благо дружественного народа Сербии".