Президент Ильхам Алиев поздравил президента Сербии Александра Вучича

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Сербии Александру Вучичу.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин президент,
Сердечно поздравляю Вас с успешным проведением внеочередных парламентских выборов в Республике Сербия и убедительной победой коалиции "Александар Вучич – Сербия не смеет останавливаться", лидером которой Вы являетесь.
Результаты голосования наглядно отражают высокую оценку и поддержку Вашим народом проводимой Вами политики на пути развития и благополучия Сербии, большую веру и доверие к Вам.
Отношения с Сербией, которая является дружественной страной и нашим надежным партнером, имеют для нас особое значение. Нас очень радуют нынешний уровень наших основанных на взаимном доверии и поддержке межгосударственных отношений, расширяющееся с каждым днем плодотворное сотрудничество в различных сферах. Активный политический диалог между нами играет важную роль в развитии совместной деятельности. Вам принадлежат большой труд и заслуги в сохранении и повышении на сегодняшний уровень традиционно дружественных отношений между Азербайджаном и Сербией.
С самыми приятными впечатлениями вспоминаю свой недавний визит в Вашу прекрасную страну, высоко оцениваю нашу встречу с Вами, которая прошла в атмосфере искренности.
Уверен, что в соответствии с волей наших народов мы и впредь успешно продолжим наши совместные усилия на пути дальнейшего укрепления и углубления азербайджано-сербских исключительных отношений и стратегического партнерства.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, новых успехов в Вашей ответственной деятельности на благо дружественного народа Сербии".