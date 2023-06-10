Президент Ильхам Алиев поздравил президента Португалии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо президенту Португалии Марсело Ребело де Соуза.
Как сообщает Report, в поздравительном послании говорится:
"Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Вашей страны - Дня Португалии.
В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, дружественному народу Португалии – постоянного благополучия и процветания".