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Президент Ильхам Алиев поздравил президента Португалии

Президент Ильхам Алиев поздравил президента Португалии Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо президенту Португалии Марсело Ребело де Соуза.
Внешняя политика
10 июня 2023 г. 16:05
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Португалии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо президенту Португалии Марсело Ребело де Соуза.

Как сообщает Report, в поздравительном послании говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Вашей страны - Дня Португалии.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, дружественному народу Португалии – постоянного благополучия и процветания".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev congratulates President of Portugal
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Portuqaliya Prezidentini təbrik edib

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