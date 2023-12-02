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Президент Ильхам Алиев поздравил президента Лаоса

Президент Ильхам Алиев поздравил президента Лаоса Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Лаоса Тхонглуна Сисулита.
Внешняя политика
2 декабря 2023 г. 11:17
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Лаоса

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Лаоса Тхонглуна Сисулита.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Лаосской Народно-Демократической Республики – Дня Республики.

Верю, что дружественные отношения и сотрудничество между Азербайджаном и Лаосом нашими совместными усилиями и впредь будут расширяться и укрепляться в интересах наших народов.

В столь радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему дружественному народу – постоянного мира и благополучия".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev congratulates President of Laos
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Laos Prezidentini təbrik edib

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