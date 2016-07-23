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    Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования немецкому коллеге

    Выражаю глубокие соболезнования, желаю выздоровления раненым и пострадавшим

    Баку. 23 юля REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Федеративной Республики Германия Йоахиму Гауку.

    Как сообщает Report, в письме с соболезнованиями говорится:

    "Уважаемый господин Президент,

    Крайне опечален известием о гибели и ранении людей в результате вооруженного нападения на торговый центр в Мюнхене.

    В связи с этой трагедией от своего имени и от имени азербайджанского народа выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Германии, желаю выздоровления раненым и пострадавшим".

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