Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования немецкому коллеге

Баку. 23 юля REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Федеративной Республики Германия Йоахиму Гауку.

Как сообщает Report, в письме с соболезнованиями говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Крайне опечален известием о гибели и ранении людей в результате вооруженного нападения на торговый центр в Мюнхене.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени азербайджанского народа выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Германии, желаю выздоровления раненым и пострадавшим".