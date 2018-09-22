Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с терактом в Иране

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил соболезнования президенту Ирана Хасану Рухани в связи с произошедшим в этой стране терактом.

Как передает Report, в послании говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Глубоко опечалены известием о гибели и ранении людей в результате террористического акта, совершенного в Вашей стране.

Мы крайне возмущены этим страшным событием, осуждаем терроризм, считаем важным вести решительную борьбу со всеми его формами и проявлениями.

B связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Ирана, желаю исцеления раненым и пострадавшим.

Aллах рехмет элясин!"