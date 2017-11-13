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    Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Хасану Рухани

    Крайне опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате сильного землетрясения

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Исламской Республики Иран Хасану Рухани.

    Как сообщает Report в тексте письма говорится:

    "Уважаемый господин Президент,

    Крайне опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате сильного землетрясения, произошедшего на западе Вашей страны.

    В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Ирана, желаю исцеления раненым и пострадавшим, желаю, чтобы последствия стихийного бедствия были в скором времени ликвидированы."

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