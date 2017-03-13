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    Президент Ильхам Алиев встретился в Париже с президентом компании Vivaction и заместителем генерального директора группы SUEZ - ОБНОВЛЕНО

    на встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в области кибербезопасности© Azertag.az

    ***11:30

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/13 марта в Париже состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с заместителем генерального директора группы SUEZ, одновременно вице-президентом MEDEF госпожой Марией-Анге Дебон.

    Как сообщает Report, на встрече было отмечено, что между Азербайджаном и группой SUEZ осуществляется сотрудничество в определенных сферах, идет работа над рядом проектов. Были обсуждены вопросы, связанные с очисткой дождевых вод в Баку и другими проектами, отмечена целесообразность продолжения этих работ.

    Кроме того, президент Ильхам Алиев встретился с президентом компании Vivaction Ришаром Мари. На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в области кибербезопасности.

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