Президент Ильхам Алиев встретился в Париже с президентом компании Vivaction и заместителем генерального директора группы SUEZ - ОБНОВЛЕНО

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***11:30

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/13 марта в Париже состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с заместителем генерального директора группы SUEZ, одновременно вице-президентом MEDEF госпожой Марией-Анге Дебон.

Как сообщает Report, на встрече было отмечено, что между Азербайджаном и группой SUEZ осуществляется сотрудничество в определенных сферах, идет работа над рядом проектов. Были обсуждены вопросы, связанные с очисткой дождевых вод в Баку и другими проектами, отмечена целесообразность продолжения этих работ.

Кроме того, президент Ильхам Алиев встретился с президентом компании Vivaction Ришаром Мари. На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в области кибербезопасности.