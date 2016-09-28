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    Президент Ильхам Алиев принял руководителя Центра Симона Визенталя в США

    Информацию распространила пресс-служба президента

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ 28 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял руководителя Центра Симона Визенталя в США, раввина Абрахама Купера.

    Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента.

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