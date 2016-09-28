Президент Ильхам Алиев принял руководителя Центра Симона Визенталя в США

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ 28 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял руководителя Центра Симона Визенталя в США, раввина Абрахама Купера.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента.
Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ 28 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял руководителя Центра Симона Визенталя в США, раввина Абрахама Купера.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента.
News DepartmentАвтор новости
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