Президент Ильхам Алиев принял руководителя Центра Симона Визенталя в США

28 сентября, 2016 12:21

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ 28 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял руководителя Центра Симона Визенталя в США, раввина Абрахама Купера. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента.