Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Турции

5 сентября, 2017 18:49

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ 5 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Турецкой Республики Мевлюта Чавушоглу. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.