Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с секретарем Совета безопасности России - ОБНОВЛЕНО

© President.az

***16:04

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым.

Как сообщает Report, выразив удовлетворение развитием двусторонних отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией в области политики, экономики, безопасности, гуманитарной и всех других сферах, президент Ильхам Алиев сказал, что сотрудничество в вопросах безопасности составляет основу успешного развития наших связей в целом. Отметив, что сотрудничество в укреплении международной безопасности находится на очень хорошем уровне, глава государства подчеркнул, что постоянные контакты Азербайджана и России и совместное решение многих вопросов имеют большое значение с этой точки зрения, сложившаяся в нашем регионе ситуация диктует необходимость дальнейшего укрепления сотрудничества в области безопасности. Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что визит секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Петрушева в нашу страну внесет вклад в дело достижения таких целей как обеспечение взаимодействия, сотрудничества в области безопасности, минимизации рисков, развития наших стран и благополучия наших народов.

Николай Патрушев, в первую очередь, передал главе государства сердечные приветствия и наилучшие пожелания президента Российской Федерации Владимира Путина. Секретарь Совета безопасности Российской Федерации отметил, что выражение главами государств удовлетворения развитием отношений между нашими странами имеет большое значение, отношения между президентами придают импульс эффективной деятельности и всех других структур. Отметив, что вопросы безопасности играют большую роль в развитии наших связей, Николай Патрушев подчеркнул, что в случае обеспечения безопасности никаких проблем в развитии сотрудничества в экономической, культурной и во всех других сферах быть не может. Указав, что сегодня ситуация на международной арене достаточна напряженная, гость подчеркнул, что во время визита с азербайджанской стороной будут обсуждены вопросы международной и региональной безопасности.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Глава государства выразил признательность за приветствия президента Владимира Путина, просил передать и его приветствия и наилучшие пожелания президенту Российской Федерации.