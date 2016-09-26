Президент Ильхам Алиев принял делегацию Европейской народной партии

26 сентября, 2016 11:01

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию Европейской народной партии. Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.