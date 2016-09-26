 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Ильхам Алиев принял делегацию Европейской народной партии

    Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию Европейской народной партии.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi