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    Президент Ильхам Алиев поздравил руководителей Кубы и Судана

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Государственного Совета и Совета Министров Республики Куба Раулю Кастро Русу.

    Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

    "Уважаемый господин председатель,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Республики Куба - Днем Свободы.

    В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в Ваших делах, дружественному народу Кубы - постоянного мира и процветания".

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев также направил поздравительное письмо президенту Республики Судан Омару Хасану Ахмеду аль-Баширу.

    В тексте письма говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Республики Судан - Дня независимости.

    В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Судана – благополучия и прогресса".

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