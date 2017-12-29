Президент Ильхам Алиев поздравил руководителей Кубы и Судана

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Государственного Совета и Совета Министров Республики Куба Раулю Кастро Русу.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин председатель,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Республики Куба - Днем Свободы.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в Ваших делах, дружественному народу Кубы - постоянного мира и процветания".

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев также направил поздравительное письмо президенту Республики Судан Омару Хасану Ахмеду аль-Баширу.

В тексте письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Республики Судан - Дня независимости.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Судана – благополучия и прогресса".