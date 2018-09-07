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    Президент Ильхам Алиев: Aзербайджано-македонские отношения на пути динамичного развития

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Республики Македония Георге Иванову поздравительное письмо. 

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится: 

    "Уважаемый господин президент,

    От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Вашей страны – Днем независимости.

    Aзербайджано-македонские отношения – на пути динамичного развития. Надеюсь, что дальнейшее укрепление наших дружественных связей, развитие сотрудничества, представляющего взаимный интерес, всегда будут вносить вклад в благополучие наших народов.

    B этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Македонии – спокойствия и благосостояния".

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