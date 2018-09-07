Президент Ильхам Алиев: Aзербайджано-македонские отношения на пути динамичного развития

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Республики Македония Георге Иванову поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Вашей страны – Днем независимости.

Aзербайджано-македонские отношения – на пути динамичного развития. Надеюсь, что дальнейшее укрепление наших дружественных связей, развитие сотрудничества, представляющего взаимный интерес, всегда будут вносить вклад в благополучие наших народов.

B этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Македонии – спокойствия и благосостояния".