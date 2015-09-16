​Президент Ильхам Алиев: Азербайджан во всех вопросах всегда находится рядом с Турцией

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Турецкой Республики Феридуном Синирлиоглу.

Как сообщает Report, глава государства поздравил Феридуна Синирлиоглу с назначением на пост министра иностранных дел Турецкой Республики, пожелал ему успехов в деятельности.

Подчеркнув важность того, что свой первый зарубежный визит Феридун Синирлиоглу совершил именно в Азербайджан, президент Ильхам Алиев сказал, что главы наших стран по традиции совершают первые зарубежные визиты в братские страны, и расценил это как хороший показатель наших отношений. Отметив, что в основе азербайджано-турецких двусторонних связей лежат братские чувства, глава государства с удовлетворением подчеркнул, что на этой основе построены прекрасные двусторонние отношения.

Президент Ильхам Алиев сказал, что сегодня отношения между нашими странами успешно развиваются во всех сферах. Подчеркнув, что успешное сотрудничество Азербайджана и Турции во всех направлениях, в том числе в политической, экономической, энергетической, культурной и других сферах, дает хорошие результаты, глава государства отметил важность регулярных обсуждений, касающихся дальнейшего расширения двусторонних связей. Напомнив о том, что недавно говорил по телефону с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, с которым обсудил двусторонние вопросы, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан во всех вопросах всегда находится рядом с Турцией. Глава государства выразил уверенность в том, что визит министра иностранных дел Турецкой Республики Феридуна Синирлиоглу в нашу страну также создаст хорошую возможность для обсуждения двусторонних и региональных вопросов.

Феридун Синирлиоглу отметил, что испытывает чувство гордости в связи с тем, что совершает визит в Азербайджан в качестве министра иностранных дел Турецкой Республики. Он передал главе государства приветствия президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу. Феридун Синирлиоглу в свою очередь подчеркнул, что главы государств и правительств, руководители структур различного уровня как Азербайджана, так и Турции совершают первые визиты именно в братские страны, что является прекрасной традицией, которую необходимо продолжать. Отметив, что Азербайджан является для Турции братской и партнерской страной, гость сказал, что он лично был свидетелем происходящих в нашей стране процессов динамичного развития, начиная с первых лет независимости государства во времена общенационального лидера нашего народа, гениального руководителя Гейдара Алиева и в период руководства президента Ильхама Алиева. С удовлетворением подчеркнув, что увиденное в ходе нынешнего визита также произвело на него глубокое впечатление, он отметил, что в течение последних 23 лет Азербайджан развивается превосходными темпами. Феридун Синирлиоглу еще раз довел до внимания, что Турция пригласила Азербайджан на предстоящий в Анталье саммит "G-20".

Глава государства выразил признательность за приветствия президента Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Ахмета Давутоглу и просил передать его приветствия президенту и премьер-министру Турции.