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    Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Италию связывают дружественные и партнерские отношения

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Итальянской Республики Серджо Маттарелле поздравительное письмо. 

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится: 

    "Уважаемый господин президент,

    От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника страны – Дня Республики.

    Азербайджан и Италию связывают дружественные и партнерские отношения. Высокий уровень наших политических связей играет важную роль в углублении взаимодействия в экономической и гуманитарной сферах.

    Убежден, что наши усилия, направленные на дальнейшее укрепление межгосударственных отношений, сотрудничества в двустороннем и многостороннем порядке, и впредь будут служить интересам двух народов и стран.

    В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному итальянскому народу – постоянного благополучия и процветания".

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