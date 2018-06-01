Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Италию связывают дружественные и партнерские отношения

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Итальянской Республики Серджо Маттарелле поздравительное письмо.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Уважаемый господин президент,
От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника страны – Дня Республики.
Азербайджан и Италию связывают дружественные и партнерские отношения. Высокий уровень наших политических связей играет важную роль в углублении взаимодействия в экономической и гуманитарной сферах.
Убежден, что наши усилия, направленные на дальнейшее укрепление межгосударственных отношений, сотрудничества в двустороннем и многостороннем порядке, и впредь будут служить интересам двух народов и стран.
В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному итальянскому народу – постоянного благополучия и процветания".
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook