Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Италию связывают дружественные и партнерские отношения

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Итальянской Республики Серджо Маттарелле поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника страны – Дня Республики.

Азербайджан и Италию связывают дружественные и партнерские отношения. Высокий уровень наших политических связей играет важную роль в углублении взаимодействия в экономической и гуманитарной сферах.

Убежден, что наши усилия, направленные на дальнейшее укрепление межгосударственных отношений, сотрудничества в двустороннем и многостороннем порядке, и впредь будут служить интересам двух народов и стран.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному итальянскому народу – постоянного благополучия и процветания".