Президент Азербайджана: Желаю упокоения душ шехидов 15 июля, терпения их близким, выдержки братскому турецкому народу

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев направил письмо президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

Мой дорогой брат!

15 июля исполняется годовщина предотвращения попытки насильственного свержения законной власти в Турецкой Республике. В Азербайджане с большим почтением вспоминают пережитые в ту ночь кровавые события, стойкость турецкого народа, самоотверженно защищавшего конституционный строй страны, и гибель людей, пожертвовавших своей жизнью, как пример истинного героизма. Миллионы граждан, вставшие в тот день на защиту демократии и законности, еще раз доказали, что никто не может сломить волю народа, и любая попытка, направленная против государственности, обречена на провал.

Узнав о произошедшем, я немедленно выразил поддержку легитимной власти Турции, однозначно осудил изменников Родины, посягнувших на конституционный строй страны, и дал в связи с этим соответствующее поручение членам правительства Азербайджана.

Уверен, что героизм граждан, продемонстрировавших несокрушимую волю для защиты демократических ценностей и успехов, достигнутых под Вашим руководством во всех сферах жизни общества, и незабвенная память шехидов всегда будут жить в наших сердцах. Благодаря Вашему лидерству, солидарности и решительности турецкого народа перед вероломными намерениями был поставлен непроходимый заслон, Турецкое государство избавилось от больших угроз. За минувший период Вы, мобилизовав население, проделали большую работу, направленную на развитие Вашей страны и повышение ее авторитета среди государств мира, одержали победу над антинациональными силами, для которых личные цели выше воли народа. Все это от души радует нас, как и граждан братской Турции. С удовлетворением вспоминаю проведенную на днях с Вами встречу в Стамбуле на Всемирном нефтяном саммите, выражаю уверенность в том, что проведенные переговоры окажут серьезное влияние на дальнейшее укрепление наших связей.

Мой дорогой брат, еще раз желаю упокоения душ шехидов 15 июля, терпения их близким, выдержки братскому турецкому народу, выражаю солидарность с Вами во всех судьбоносных вопросах".