Президент Азербайджана выразил удовлетворение расширением сотрудничества с Россией

Президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение ростом товарооборота между Россией и Азербайджаном, а также расширением сотрудничества в сферах промышленной кооперации, транспорта и энергетики.

Президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение ростом товарооборота между Россией и Азербайджаном, а также расширением сотрудничества в сферах промышленной кооперации, транспорта и энергетики.

Как передает Report, об этом 29 июня в Ашхабаде заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Президент Азербайджана сказал, что встреча предоставила хорошие возможности для обсуждения региональных вопросов.

Ильхам Алиев подчеркнул важность недавнего визита министра иностранных дел России в Азербайджан для развития отношений и выразил уверенность, что двусторонние отношения будут и впредь успешно развиваться на благо наших стран и народов.