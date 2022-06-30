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Президент Азербайджана выразил удовлетворение расширением сотрудничества с Россией

Президент Азербайджана выразил удовлетворение расширением сотрудничества с Россией Президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение ростом товарооборота между Россией и Азербайджаном, а также расширением сотрудничества в сферах промышленной кооперации, транспорта и энергетики.
Внешняя политика
30 июня 2022 г. 03:56
Президент Азербайджана выразил удовлетворение расширением сотрудничества с Россией
Президент Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение ростом товарооборота между Россией и Азербайджаном, а также расширением сотрудничества в сферах промышленной кооперации, транспорта и энергетики.

Как передает Report, об этом 29 июня в Ашхабаде заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Президент Азербайджана сказал, что встреча предоставила хорошие возможности для обсуждения региональных вопросов.

Ильхам Алиев подчеркнул важность недавнего визита министра иностранных дел России в Азербайджан для развития отношений и выразил уверенность, что двусторонние отношения будут и впредь успешно развиваться на благо наших стран и народов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti Rusiya ilə əməkdaşlığın genişlənməsindən məmnun olduğunu bildirib

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