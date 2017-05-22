Президент Азербайджана принял участие на Арабо-исламско-американском саммите

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ 21 мая в столице Королевства Саудовская Аравия городе Эр-Рияд состоялся Арабо-исламско-американский саммит.

Как сообщает Report, на саммите принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз Аль Сауд встретил президента Азербайджана Ильхама Алиева, других глав государств и правительств перед Международным конференц-центром имени Короля Абдулазиза, где проходил Саммит.

Затем от имени Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда был дан обед в честь участников Саммита.

Далее главы государств и правительств сделали совместное фото.

Арабо-исламско-американский саммит начался чтением аята из Корана.

Король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз Аль Сауд, поприветствовав участвующих в Саммите глав государств и правительств, коснулся значения этой встречи в верхах, которая сыграет важную роль в развитии связей между исламскими странами. Выразив уверенность в том, что Саммит внесет важный вклад в предотвращение случаев терроризма и экстремизма, обеспечение устойчивого мира на планете, Король Саудовской Аравии охарактеризовал эту встречу и как важный этап в связях между Америкой и исламским миром. "Ислам – религия мира и толерантности", - сказал Король Саудовской Аравии, отметив, что Ислам во все времена выступал против терроризма и экстремизма, и его страна всегда готова сотрудничать в борьбе с такими опасными факторами.

Выступивший на Саммите президент США Дональд Трамп подчеркнул первоочередную важность борьбы с экстремизмом. Он отметил, что борьба в этой области идет не между различными религиями, а между добром и злом, указал на важность объединения усилий для победы над злом. Отметив, что жизнь тех, кто избрал путь терроризма, будет пустой и короткой, Президент США сказал, что каждый раз, когда террорист именем Аллаха убивает невинных людей, он оскорбляет верующих. Заявив, что США являются сторонниками не войны, а мира, Дональд Трамп довел до внимания, что в борьбе со всеми проявлениями экстремизма и терроризма еще многое необходимо сделать, подчеркнул важность прекращения финансирования террористической группировки ИГИЛ. Дональд Трамп подчеркнул, что для предотвращения уничтожения невинных мусульман, притеснения женщин, преследования евреев и убийства христиан необходимо объединить усилия. Президент США сказал, что если против терроризма не будет принято никаких мер, убийств, страданий и безнадежности станет еще больше. Дональд Трамп отметил, что миллиарды людей ждут от мировых лидеров принятия мер, добавил, что терроризм можно искоренить лишь совместными усилиями и решительными шагами.

Выступившие на Саммите лидеры исламских стран, подчеркнув важность совместной борьбы против террористических атак, принявших уже глобальный характер, отметили, что сотрудничество всех стран в этой области имеет стратегическое значение. Указав, что очаги конфликтов в исламском мире угрожают безопасности на планете, главы государств довели до внимания важность принятия мер для установления мира.

Они также подчеркнули важность прекращения межрелигиозных конфликтов. Отметив, что являются сторонниками плодотворного сотрудничества со всеми союзниками в этой области, выступавшие коснулись значения проведения просветительской работы в обществах. Они заявили, что как выход из положения выступают за укрепление связей между странами и народами.

Отметим, что Саммит проходил под девизом "Вместе мы сильны". На этом мероприятии, которое было организовано впервые, велись обсуждения о роли стран-членов в обеспечении глобальной безопасности, стабильности, борьбе с насилием, терроризмом и экстремизмом и дальнейшем углублении сотрудничества в этой сфере. Саммит служит дальнейшему углублению деловых, культурных и политических связей между странами-участницами посредством совместной веры в толерантность и сотрудничество. Одна из целей мероприятия заключается в закладке фундамента нового начала в отношениях между странами и более светлого будущего для всех.

На этом 21 мая завершился визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Королевство Саудовская Аравия.