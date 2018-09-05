Президент Азербайджана поздравил Короля Эсватини

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Эсватини Мсвати III.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Ваше превосходительство,
От себя лично и от имени народа Азербайджана поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Королевства Эсватини – Днем независимости.
B столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а Вашему народу – мира и прогресса".
News DepartmentАвтор новости
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