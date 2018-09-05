Президент Азербайджана поздравил Короля Эсватини

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Эсватини Мсвати III.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Ваше превосходительство,

От себя лично и от имени народа Азербайджана поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Королевства Эсватини – Днем независимости.

B столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а Вашему народу – мира и прогресса".