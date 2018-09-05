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    Президент Азербайджана поздравил Короля Эсватини

    Королю Эсвати Мсвати III

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Эсватини Мсвати III. 

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Ваше превосходительство,

    От себя лично и от имени народа Азербайджана поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Королевства Эсватини – Днем независимости.

    B столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а Вашему народу – мира и прогресса".

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