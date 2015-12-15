​Президент Азербайджана поздравил короля Бахрейна

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Бахрейна шейху Хамаду ибн Исе аль Халифе.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Королевства Бахрейн.

Убежден, что развитие отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Бахрейном и впредь будет служить интересам наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Бахрейна – постоянного мира и благосостояния".