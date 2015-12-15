​Президент Азербайджана поздравил короля Бахрейна

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Бахрейна шейху Хамаду ибн Исе аль Халифе.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Ваше величество,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Королевства Бахрейн.
Убежден, что развитие отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Бахрейном и впредь будет служить интересам наших народов.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Бахрейна – постоянного мира и благосостояния".
News DepartmentАвтор новости
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