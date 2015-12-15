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    ​Президент Азербайджана поздравил короля Бахрейна

    Развитие отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Бахрейном и впредь будет служить интересам наших народов

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Бахрейна шейху Хамаду ибн Исе аль Халифе.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Ваше величество,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Королевства Бахрейн.

    Убежден, что развитие отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Бахрейном и впредь будет служить интересам наших народов.

    В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Бахрейна – постоянного мира и благосостояния".

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