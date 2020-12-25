Президент Азербайджана - политик года по версии российского издания "Ведомости"

Известное российское издание "Ведомости" опубликовало результаты своего ежегодного спецпроекта по выбору персон года в шести номинациях.
Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев назван "Политиком года" по выбору читателей издания.
"Ильхам Алиев по праву может быть назван единственным лидером, армия которого добилась в 2020 году убедительной военной победы, а по меркам региона – так и вовсе настоящего триумфа", - отмечает издание.
В список политиков года попали также президент Турции Реджеб Тайип Эрдоган, президент России Владимир Путин и победивший на президентских выборах в США Джо Байден.