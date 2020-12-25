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Президент Азербайджана - политик года по версии российского издания "Ведомости"

Президент Азербайджана - политик года по версии российского издания "Ведомости" Известное российское издание "Ведомости" опубликовало результаты своего ежегодного спецпроекта по выбору персон года
Внешняя политика
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25 декабря 2020 г. 11:17
Президент Азербайджана - политик года по версии российского издания Ведомости
Ильхам Алиев
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Известное российское издание "Ведомости" опубликовало результаты своего ежегодного спецпроекта по выбору персон года в шести номинациях.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев назван "Политиком года" по выбору читателей издания.

"Ильхам Алиев по праву может быть назван единственным лидером, армия которого добилась в 2020 году убедительной военной победы, а по меркам региона – так и вовсе настоящего триумфа", - отмечает издание.

В список политиков года попали также президент Турции Реджеб Тайип Эрдоган, президент России Владимир Путин и победивший на президентских выборах в США Джо Байден.

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Версия на английском языке Vedomosti names Azerbaijani President politician of year
Версия на азербайджанском языке Rusiyanın “Vedomosti” nəşri Azərbaycan Prezidentini “İlin siyasətçisi” seçdi

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