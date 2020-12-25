Президент Азербайджана - политик года по версии российского издания "Ведомости"

Известное российское издание "Ведомости" опубликовало результаты своего ежегодного спецпроекта по выбору персон года

Известное российское издание "Ведомости" опубликовало результаты своего ежегодного спецпроекта по выбору персон года в шести номинациях.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев назван "Политиком года" по выбору читателей издания.

"Ильхам Алиев по праву может быть назван единственным лидером, армия которого добилась в 2020 году убедительной военной победы, а по меркам региона – так и вовсе настоящего триумфа", - отмечает издание.

В список политиков года попали также президент Турции Реджеб Тайип Эрдоган, президент России Владимир Путин и победивший на президентских выборах в США Джо Байден.