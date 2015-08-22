 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Президент Азербайджана направил поздравительное письмо президенту Украины

    В этот праздничный день передаю Вам наилучшие пожелания, а дружественному украинскому народу - мира и благополучия

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Украины Петру Порошенко поздравительное письмо.

    Как сообщает Report, в поздравительном письме главы государства говорится:

    "Уважаемый господин Президент,

    От своего имени и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Украины - Днем независимости.

    Азербайджан и Украину объединяют традиционные отношения дружбы и сотрудничества. Верю, что наши межгосударственные отношения и впредь будут развиваться и расширяться в соответствии с волей наших народов.

    В этот праздничный день передаю Вам наилучшие пожелания, а дружественному украинскому народу - мира и благополучия".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi