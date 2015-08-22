​Президент Азербайджана направил поздравительное письмо президенту Украины

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Украины Петру Порошенко поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в поздравительном письме главы государства говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Украины - Днем независимости.

Азербайджан и Украину объединяют традиционные отношения дружбы и сотрудничества. Верю, что наши межгосударственные отношения и впредь будут развиваться и расширяться в соответствии с волей наших народов.

В этот праздничный день передаю Вам наилучшие пожелания, а дружественному украинскому народу - мира и благополучия".