Президент Азербайджана направил Королю бельгийцев поздравительное письмо

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Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю бельгийцев Его величеству Филиппу.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице всех бельгийцев с национальным праздником Королевства Бельгии – Днем присяги Короля.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Бельгии – постоянного благополучия и процветания".