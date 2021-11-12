Президент Азербайджана наградил Магомедова орденом "Дружба", а Кажлаева почетным дипломом

Согласно соответствующим Указам Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева длительное время проработавший руководителем Республики Дагестан Российской Федерации, соратник общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и относящи

Согласно соответствующим Указам Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева длительное время проработавший руководителем Республики Дагестан Российской Федерации, соратник общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и относящийся с большим уважением к Азербайджану Магомедали Магомедов был награжден орденом "Достлуг" (Дружба), а народный артист СССР, выдающийся композитор и дирижер Мурад Кажлаев, детство и юность которого прошли в нашей стране, удостоен "Почетного диплома Президента Азербайджана".

Как передает российское бюро Report, об этом заявили в пресс-службе Посольства Азербайджана в России.

В связи с этим, Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль совершил визит в Махачкалу и провел встречи с руководителем Дагестана Сергеем Меликовым, Магомедали Магомедовым и Мурадом Кажлаевым.

На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Дагестаном, а также ситуация на территории пограничного пункта пропуска Яраг-Казмаляр (Российская Федерация) - Самур (Азербайджанская Республика).

Посол Азербайджана вручил М.Магомедову высокую награду и, подчеркнув его особые заслуги в развитии сотрудничества и дружественных связей между нашими странами и народами, передал поздравления Президента Ильхама Алиева.

В свою очередь М.Магомедов, выражая свое высокое мнение об азербайджанском народе и общенациональном лидере Гейдаре Алиеве, поделился теплыми воспоминаниями о годах совместной работы с ним. Вспоминая трудности, с которыми Азербайджан столкнулся в 90-е годы М.Магомедов подчеркнул, что именно Великий Лидер Гейдар Алиев вытащил страну из этой тяжелой ситуации и тем самым Азербайджан встал на путь развития. Он отметил, что сегодня Президент Ильхам Алиев достойно продолжает этот путь.

М.Магомедов выразил глубокую признательность Президенту Азербайджанской Республики за столь высокое внимание.

Церемония вручения почетного диплома Кажлаеву состоялась в "Республиканской школе искусств М.Кажлаева для особо одаренных детей". Мероприятие началось с гимна Азербайджана, России и Дагестана.

Также были исполнены музыкальные фрагменты из балета Полада Бюльбюль оглы "Любовь и смерть" и песня Тофика Кулиева о Баку.

Посол зачитал поздравительное письмо Президента Ильхама Алиева, адресованное Мураду Кажлаеву и передал юбиляру добрые пожелания главы государства.

Кажлаев выразил глубокую благодарность президенту Азербайджана и поделился воспоминаниями о Баку.

Помимо этого, композитор передал из своего личного архива Поладу Бюльбюль оглы датированное 1993 годом и адресованное ему общенациональным лидером Гейдаром Алиевым поздравительное письмо в связи с присвоением возглавляемому им в свое время оркестру статуса "академический". Посол отметил, что передаст данную реликвию в Фонд Гейдара Алиева.

Руководитель Дагестана Сергей Меликов также принимал участие на встречах с Магомедали Магомедовым и Мурадом Кажлаевым.