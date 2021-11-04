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Президент: Азербайджан сам выполнил резолюции ООН, которые 27 лет оставались на бумаге

Президент: Азербайджан сам выполнил резолюции ООН, которые 27 лет оставались на бумаге "Каждый раз на Глобальном Бакинском форуме я поднимал вопрос о конфликте между Арменией и Азербайджаном, сегодня хочу сказать, что этот конфликт урегулирован".
Внешняя политика
4 ноября 2021 г. 11:21
Президент: Азербайджан сам выполнил резолюции ООН, которые 27 лет оставались на бумаге

"Каждый раз на Глобальном Бакинском форуме я поднимал вопрос о конфликте между Арменией и Азербайджаном, сегодня хочу сказать, что этот конфликт урегулирован".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на открытии VIII Глобального Бакинского форума.

Президент сказал: "Азербайджан сам урегулировал конфликт. Азербайджан сам выполнил резолюции, принятые Советом Безопасности ООН. Эти резолюции требовали безоговорочного и незамедлительного вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана. К сожалению, данные резолюции на протяжении 27 лет оставались на бумаге. Если бы Азербайджан сам не восстановил свою территориальную целостность, то эти резолюции оставались на бумаге еще 27 лет".

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycan özü ərazi bütövlüyünü bərpa etməsəydi, həmin qətnamələr növbəti 27 il ərzində kağız üzərində qalardı"

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