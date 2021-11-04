Президент: Азербайджан сам выполнил резолюции ООН, которые 27 лет оставались на бумаге

"Каждый раз на Глобальном Бакинском форуме я поднимал вопрос о конфликте между Арменией и Азербайджаном, сегодня хочу сказать, что этот конфликт урегулирован".

"Каждый раз на Глобальном Бакинском форуме я поднимал вопрос о конфликте между Арменией и Азербайджаном, сегодня хочу сказать, что этот конфликт урегулирован".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на открытии VIII Глобального Бакинского форума.

Президент сказал: "Азербайджан сам урегулировал конфликт. Азербайджан сам выполнил резолюции, принятые Советом Безопасности ООН. Эти резолюции требовали безоговорочного и незамедлительного вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана. К сожалению, данные резолюции на протяжении 27 лет оставались на бумаге. Если бы Азербайджан сам не восстановил свою территориальную целостность, то эти резолюции оставались на бумаге еще 27 лет".