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Президент: Азербайджан не может забыть о 30-летней оккупации

Президент: Азербайджан не может забыть о 30-летней оккупации Мы не можем вырывать из контекста сегодняшнюю ситуацию в Карабахе или наше общение с живущей там армянской общиной, и просто забыть о тридцатилетней оккупации. Забыть о том, что территория, равная территории Ливана, полностью в руинах.
Внешняя политика
18 февраля 2023 г. 23:13
Президент: Азербайджан не может забыть о 30-летней оккупации

Мы не можем вырывать из контекста сегодняшнюю ситуацию в Карабахе или наше общение с живущей там армянской общиной, и просто забыть о тридцатилетней оккупации. Забыть о том, что территория, равная территории Ливана, полностью в руинах.

Как передает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на пленарном заседании на тему "Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе".

Глава государства подчеркнул, что это не было делом рук инопланетян. "Это сделали наши соседи, которые оккупировали нашу землю, сделали миллион азербайджанцев бездомными, разрушили 65 из 67 мечетей, осквернили их. А теперь, когда мы их оттуда уже выгнали, они взывают к справедливости. Они обвиняют нас в оккупации. Те, кто оккупировал наши территории на протяжении 30 лет", - отметил глава государства.

Он также добавил, что не следует забывать, что трехстороннее Заявление от ноября 2020 года, фактически является актом о капитуляции Армении.

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