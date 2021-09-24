Президент: Армения на государственном уровне должна понести ответственность за военную агрессию против Азербайджана

"В 2018 году в Армении был свергнут режим военных преступников Кочаряна-Саргсяна. У нас были определенные надежды на то, что новое правительство Армении примет серьезное участие в переговорах. Мы были готовы ответить на любой позитивный сигнал со стороны

"В 2018 году в Армении был свергнут режим военных преступников Кочаряна-Саргсяна. У нас были определенные надежды на то, что новое правительство Армении примет серьезное участие в переговорах. Мы были готовы ответить на любой позитивный сигнал со стороны Армении. 2018-2019 годы были одними из самых спокойных периодов на бывшей линии соприкосновения. Однако, несмотря на позитивные шаги Азербайджана, смена режима в Армении не привела к реальным переменам. Новое правительство Армении вместо мирного соседства с Азербайджаном также избрало путь продолжения оккупации".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в ходе общих дебатов на 76-й сессии Генассамблеи ООН в видеоформате.

"В течение последних двух лет конфликта Армения намеренно подрывала переговорный процесс. Правительство Армении допустило ряд провокационных действий и заявлений, таких как «Карабах – это Армения, и точка» и «ни пяди оккупированных земель не будет возвращено». Тогдашний министр обороны Армении открыто пригрозил Азербайджану новой агрессией и новой оккупацией. Выдвинув неприемлемые и необоснованные «семь условий», Армения потребовала изменить формат переговоров, начать их с нуля и привлечь к переговорному процессу самопровозглашенный режим, созданный на оккупированных Арменией территориях. Попытка изменения формата и сути переговоров стала неприятным сюрпризом для сопредседателей Минской группы ОБСЕ, деятельность которой оказалась парализованной из-за безответственных и опасных действий Армении.

Кроме того, Армения, грубо нарушив международное право, включая Женевские конвенции, осуществляла политику незаконного заселения, размещая на оккупированных территориях Азербайджана в основном лиц армянского происхождения с Ближнего Востока. Воодушевленная господствовавшей на протяжении многих лет безнаказанностью, Армения для закрепления результатов агрессии и ускорения незаконного заселения заявляла о строительстве новой дороги из Армении на наши оккупированные территории.

В июле 2020 года Армения совершила военную провокацию вдоль государственной границы с Азербайджаном. В результате артиллерийского обстрела в направлении Товузского района Азербайджана погибли 13 военнослужащих и гражданское лицо.

После этого в августе армянская диверсионная группа, перейдя бывшую линию соприкосновения, предприняла попытку совершения террористических актов против азербайджанских военнослужащих и гражданских лиц, однако она была успешно пресечена.

В своем выступлении в рамках 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 24 сентября прошлого года я предупредил, что «враждебные азербайджанофобские заявления и провокации руководства Армении свидетельствуют о подготовке Армении к новой военной агрессии против Азербайджана».

Спустя три дня после этого – 27 сентября Армения перешла в широкомасштабное наступление против военных позиций и гражданских лиц Азербайджана. В ответ на это Азербайджан, воспользовавшись правом на самооборону, закрепленным в статье 51 Устава ООН, начал на своей территории контрнаступательную операцию против Армении.

В течение 44 дней вооруженные силы Армении подвергали интенсивному обстрелу наши районы и города, расположенные на прифронтовых территориях, - Агдам, Агджабеди, Бейляган, Дашкесан, Физули, Геранбой, Тертер. Армения также обстреливала Гянджу, Барду, Мингячевир, Габалу, Сиязань, Хызы и другие города, расположенные далеко от фронтовой зоны. Одна из ракет была обезврежена войсками противовоздушной обороны Азербайджана над Хызы, расположенном вблизи от Баку. А это говорит о том, что столица Баку также являлась мишенью ракетных атак Армении. Армения использовала баллистические ракеты «Скад» и «Искандер-М», а также запрещенные снаряды с белым фосфором и кассетные боеприпасы. В результате этих военных преступлений Армении были убиты более 100 мирных жителей, в том числе 11 детей, свыше 450 человек получили ранения. На территории Азербайджана были разрушены или серьезно пострадали 12 тысяч объектов гражданской инфраструктуры, в том числе индивидуальные дома.

Азербайджан, соблюдая фундаментальные принципы международного гуманитарного права, требующие ставить различия между военными и гражданским населением, не дал аналогичного ответа на такие жестокие военные преступления Армении, как обстрелы мирных жителей.

В то же время Армения привлекла иностранных наемников и бойцов из-за рубежа и использовала их против Азербайджана.

В течение 44-дневной войны Азербайджан освободил значительную часть оккупированных территорий, в том числе города Джебраил, Гадрут, Физули, Зангилан, Губадлы и Шуша. В целом, на поле боя были освобождены более 300 городов и сел. 10 ноября 2020 года Армения вынуждена была подписать акт о капитуляции. Таким образом, Армения была принуждена вывести свои войска с других территорий Азербайджана – из Агдама, Лачина и Кяльбаджара. Азербайджан сам обеспечил исполнение вышеуказанных резолюций Совета Безопасности ООН, что, наверное, является единственным таким фактом в мире со времени учреждения ООН по сегодняшний день.

Азербайджан военно-политическим путем урегулировал 30-летний конфликт, восстановил свою территориальную целостность и историческую справедливость. Нагорно-карабахский конфликт остался в прошлом. В Азербайджане больше нет административно-территориальной единицы под названием Нагорный Карабах. Указом Президента от 7 июля 2021 года мы создали Карабахскую и Восточно-Зангезурскую экономические зоны. Пользуясь случаем, призываю государства-члены ООН и Секретариат ООН при ссылке на наши территории не допускать использования не существующих с правовой точки зрения, предвзятых в политическом отношении названий, носящих манипуляционный характер.

Создание Арменией на протяжении многих лет на бывших оккупированных территориях Азербайджана многорядных оборонительных линий и укреплений, состоящих из протяженных окопов, тоннелей и бункеров, доказывает, что Армения никоим образом не намеревалась возвращать эти территории.

За почти 30-летнюю оккупацию Армения намеренно разрушила все города и села, разорив, разграбив все культурные и религиозные памятники, превратила их в образцы настоящего урбицида – геноцида против городов - и культурцида – геноцида против культуры. Наверное, после Второй мировой войны разрушений такого масштаба не было ни в одной точке мира. 9 городов и сотни сел Азербайджана были стерты Арменией с лица земли. Армения пыталась стереть след азербайджанского народа, веками проживавшего на этих территориях. Агдам подвергся таким разрушениям, что его называют «Хиросимой Кавказа». После освобождения города Физули от оккупации наша армия не могла найти там ни одного уцелевшего здания, чтобы водрузить на нем наш флаг.

На территориях, находившихся под армянской оккупацией, 65 из 67 мечетей были разрушены до основания, остальные две серьезно пострадали и были осквернены, их использовали как хлев для содержания свиней и коров. Это – неуважение к мусульманам всего мира. Даже кладбища были осквернены, разрушены и разграблены.

Во время поездок на освобожденные территории зарубежные дипломаты, представители международных организаций и иностранные журналисты стали свидетелями учиненного Арменией вандализма. Международные медиа и независимые эксперты детально задокументировали и осветили полное разрушение городов и сел, в том числе принадлежащего азербайджанскому народу культурного и религиозного наследия.

Азербайджан передал представительству каждой страны в ООН иллюстрированную книгу, состоящую из краткой информации и фотоснимков, запечатлевших состояние наших городов и сел до и после оккупации. В книге нашло отражение полное уничтожение религиозных и исторических памятников Азербайджана.

Армения учинила на бывших оккупированных территориях Азербайджана экоцид – геноцид против окружающей среды. 60 тысяч гектаров наших лесов уничтожены, вырублены и похищены, наши земли и реки загрязнены и отравлены.

Армения использовала наши водные ресурсы на бывших оккупированных территориях для создания искусственного экологического бедствия. Парламентская Ассамблея Совета Европы, приняв в 2016 году резолюцию под названием «Намеренное лишение воды жителей прифронтовых районов Азербайджана», потребовала от правительства Армении положить конец использованию водных ресурсов в качестве инструмента политического влияния или давления.

Армения полностью проигнорировала данную резолюцию и продолжила использовать Сарсангское водохранилище как инструмент гуманитарного и экологического терроризма. Намеренно открывая водохранилище в зимние месяцы, Армения создавала наводнение на прилегающих территориях, и, перекрывая воду в летние месяцы, лишала воды хозяйства и людей, проживавших в бывшей прифронтовой зоне.

Армения сильно загрязняет трансграничную реку Охчучай. Это подвергает экологическую систему территории Азербайджана, по которой протекает река, не подлежащей восстановлению деградации. К сожалению, в этом экологическом преступлении участвуют и некоторые иностранные компании.

Армения незаконно эксплуатировала на находившихся в прошлом под оккупацией наших территориях природные ресурсы, в том числе золото и другие драгоценные металлы и минералы, экспортировала их на внешние рынки. Опираясь на веские факты, мы выявили иностранные компании из различных стран, занимавшиеся на оккупированных в прошлом территориях незаконной эксплуатацией природных ресурсов Азербайджана и другой незаконной деятельностью. Мы уже приступили к юридическим мерам против данных компаний. Они будут привлечены к ответственности за незаконную эксплуатацию наших природных ресурсов на оккупированных в прошлом территориях.

В результате Первой Карабахской войны около 4 тысяч наших граждан пропали без вести. Армения должна представить нам информацию об их судьбе. По имеющимся у нас достоверным данным, почти все они подверглись пыткам и были убиты, и вопреки международному гуманитарному праву похоронены армянской армией в массовых захоронениях. В апреле 2021 года в селе Башлыбель освобожденного от оккупации Кяльбаджарского района в массовом захоронении были обнаружены останки 12 гражданских лиц, убитых армянскими военными преступниками.

На основании международного права и Устава ООН Армения на государственном уровне должна понести ответственность за военную агрессию против Азербайджана и другие тяжкие преступления.

Полевые командиры, пришедшие к власти в Армении в результате переворота и находившиеся у власти в 1998-2018 годах, потерпели неудачу в достижении коварных намерений и целей в течение продолжавшейся около 30 лет оккупации территорий Азербайджана. Напротив, как я отметил в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН в 2017 году, Армения превратилась в государство, потерпевшее полный крах. Армения настолько ослабла, что не способна даже сама охранять свои границы.

Поощряемая правительством азербайджанофобия в Армении нарастает. Прививаемая армянскому обществу расистская идеология, построенная на этнической ненависти и вражде, лежит в корне этнической чистки и небывалого вандализма на оккупированных в прошлом Арменией территориях Азербайджана. Несмотря на смену режима в Армении, в стране продолжает господствовать фашистская идеология. В лице нацистского генерала Гарегина Нжде, превратившегося в «национального героя» при всех властях в Армении, восхваляется нацизм.

В то время как прогрессивный мир ведет борьбу с растущим неофашизмом, тогдашний президент Армении в 2016 году открыл в Иреване памятник Гарегину Нжде. Азербайджан одержал победу не только над оккупационными силами Армении, но и над армянским фашизмом. Если мы вновь столкнемся с какой-либо угрозой нашему суверенитету, территориальной целостности и безопасности народа, то без всяких колебаний воспользуемся своим легитимным правом на самооборону", - сказал глава государства.