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Премьер-министр: Грузия готова к делимитации границы с Азербайджаном

Премьер-министр: Грузия готова к делимитации границы с Азербайджаном Процесс делимитации и демаркации границ Грузии был отложен из-за глобальной пандемии, а также войны между Арменией и Азербайджаном в прошлом году.
Внешняя политика
8 июня 2021 г. 19:25
Премьер-министр: Грузия готова к делимитации границы с Азербайджаном
Ираклий Гарибашвили

Процесс делимитации и демаркации границ Грузии был отложен из-за глобальной пандемии, а также войны между Арменией и Азербайджаном в прошлом году.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете, представленном в парламент премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

В отчете отмечается, что для восстановления процесса Грузия готова в ближайшее время провести соответствующую работу.

“Заседания комиссий, процесс делимитации и демаркации должны быть продолжены”, - подчеркивается в документе.

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Версия на английском языке PM: Georgia is ready for delimitation of border with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Baş nazir: "Gürcüstan Azərbaycanla sərhədin delimitasiyasına hazırdır"

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