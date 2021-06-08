Премьер-министр: Грузия готова к делимитации границы с Азербайджаном

Процесс делимитации и демаркации границ Грузии был отложен из-за глобальной пандемии, а также войны между Арменией и Азербайджаном в прошлом году.

Процесс делимитации и демаркации границ Грузии был отложен из-за глобальной пандемии, а также войны между Арменией и Азербайджаном в прошлом году.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете, представленном в парламент премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

В отчете отмечается, что для восстановления процесса Грузия готова в ближайшее время провести соответствующую работу.

“Заседания комиссий, процесс делимитации и демаркации должны быть продолжены”, - подчеркивается в документе.