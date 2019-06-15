​Премьер-министр Азербайджана встретился с президентом Таджикистана

В Душанбе прошла встреча президента Таджикистана Эмомали Рахмона и премьер-министр Азербайджанской Республики Новруз Маамедова.

Как передаёт Report, об этом сообщила пресс-служба главы государства. Переговоры состоялись в преддверии Пятого саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Отмечается, что Эмомали Рахмон выразил удовлетворение уровнем и качеством межправительственного сотрудничества, как на двухсторонней, так и на многосторонней между Таджикистаном и Азербайджаном.

В ходе встречи стороны рассмотрели важнейшие темы, связанные с межправительственным сотрудничеством Таджикистана и Азербайджана в сферах экономики, торговли, промышленности, транспорта и транспортной инфраструктуры, гидроэнергетики, сельского хозяйства, связи, науки, образования, культуры и туризма.

На встрече также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.