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Али Асадов встретился с президентом Всемирного конгресса бухарских евреев

Али Асадов встретился с президентом Всемирного конгресса бухарских евреев Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с президентом Всемирного конгресса бухарских евреев Львом Леваевым.
Внешняя политика
13 марта 2024 г. 18:37
Али Асадов встретился с президентом Всемирного конгресса бухарских евреев

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с президентом Всемирного конгресса бухарских евреев Львом Леваевым.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Кабмина, в ходе встречи было отмечено, что президентом Ильхамом Алиевым в Азербайджане успешно проводится последовательная политика по укреплению толерантности и продвижению мультикультуральных ценностей.

Подчеркнуто, что в стране созданы все условия для проживания представителей всех народов и религий, в том числе еврейской общины в условиях мира и благополучия.

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Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov Ümumdünya Buxara Yəhudiləri Konqresinin prezidenti ilə görüşüb

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