Али Асадов встретился с президентом Всемирного конгресса бухарских евреев

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с президентом Всемирного конгресса бухарских евреев Львом Леваевым.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с президентом Всемирного конгресса бухарских евреев Львом Леваевым.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Кабмина, в ходе встречи было отмечено, что президентом Ильхамом Алиевым в Азербайджане успешно проводится последовательная политика по укреплению толерантности и продвижению мультикультуральных ценностей.

Подчеркнуто, что в стране созданы все условия для проживания представителей всех народов и религий, в том числе еврейской общины в условиях мира и благополучия.