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Предусматривается создание новых платформ Организации тюркских государств  

Предусматривается создание новых платформ Организации тюркских государств   Турецкие компании, бизнесмены выступают не только как предприниматели, но и как инвесторы.
Внешняя политика
5 марта 2022 г. 15:08
Предусматривается создание новых платформ Организации тюркских государств  

Турецкие компании, бизнесмены выступают не только как предприниматели, но и как инвесторы.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с находящимся с визитом в Азербайджане министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

"Азербайджан уделяет большое внимание развитию Карабаха. Мы также обменялись мнениями насчет состоявшегося в прошлом году саммита Организации тюркских государств. Предусматривается создание новых платформ Организации тюркских государств", - отметил Дж.Байрамов.

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Версия на азербайджанском языке Türk Dövlətləri Təşkilatının yeni platformalarının yaradılması nəzərdə tutulur

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