Предусматривается создание новых платформ Организации тюркских государств

Турецкие компании, бизнесмены выступают не только как предприниматели, но и как инвесторы.

Турецкие компании, бизнесмены выступают не только как предприниматели, но и как инвесторы.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с находящимся с визитом в Азербайджане министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

"Азербайджан уделяет большое внимание развитию Карабаха. Мы также обменялись мнениями насчет состоявшегося в прошлом году саммита Организации тюркских государств. Предусматривается создание новых платформ Организации тюркских государств", - отметил Дж.Байрамов.