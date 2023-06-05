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Представители Кнессета посетили Центр кибербезопасности "Технион" в Баку

Представители Кнессета посетили Центр кибербезопасности "Технион" в Баку Председатель комиссии по иностранным делам и обороне, депутат Кнессета Юлий Йоэль Эдельштейн (Ликуд), а также депутат Кнессета Рам Бен-Барак посетили Центр кибербезопасности Технион в Баку.
Внешняя политика
5 июня 2023 г. 11:10
Представители Кнессета посетили Центр кибербезопасности Технион в Баку

Депутаты Кнессета, председатель комиссии по иностранным делам и обороне Юлий Йоэль Эдельштейн и Рам Бен-Барак посетили Центр кибербезопасности "Технион" в Баку.

Как передает Report, об этом посол Израиля Джордж Дик написал в Twitter.

"Они были впечатлены увлеченностью студентов и высоким уровнем подготовки по кибербезопасности. Израильско-азербайджанское партнерство процветает", - отметил в публикации посол.

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Версия на азербайджанском языке "Mossad"ın keçmiş direktor müavini Azərbaycan Kibertəhlükəsizlik Mərkəzində olub

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