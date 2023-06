Представители Кнессета посетили Центр кибербезопасности "Технион" в Баку

Депутаты Кнессета, председатель комиссии по иностранным делам и обороне Юлий Йоэль Эдельштейн и Рам Бен-Барак посетили Центр кибербезопасности "Технион" в Баку.

Как передает Report, об этом посол Израиля Джордж Дик написал в Twitter.

"Они были впечатлены увлеченностью студентов и высоким уровнем подготовки по кибербезопасности. Израильско-азербайджанское партнерство процветает", - отметил в публикации посол.