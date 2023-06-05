Представители Кнессета посетили Центр кибербезопасности "Технион" в Баку
Представители Кнессета посетили Центр кибербезопасности "Технион" в БакуПредседатель комиссии по иностранным делам и обороне, депутат Кнессета Юлий Йоэль Эдельштейн (Ликуд), а также депутат Кнессета Рам Бен-Барак посетили Центр кибербезопасности Технион в Баку.
Депутаты Кнессета, председатель комиссии по иностранным делам и обороне Юлий Йоэль Эдельштейн и Рам Бен-Барак посетили Центр кибербезопасности "Технион" в Баку.
Как передает Report, об этом посол Израиля Джордж Дик написал в Twitter.
"Они были впечатлены увлеченностью студентов и высоким уровнем подготовки по кибербезопасности. Израильско-азербайджанское партнерство процветает", - отметил в публикации посол.
The Chairman of the Knesset Foreign Affairs and Defense Committee, MK @YuliEdelstein, and MK @Ram_Ben_Barak visited the Technion Cybersecurity Center in Baku, in cooperation with the Ministry of Digital Development. They were impressed by the students' passion and high-level… pic.twitter.com/blm74Spd2O