Представительство Азербайджана: Отчет БДИПЧ ОБСЕ не отражает объективную предвыборную ситуацию в стране

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Постоянное представительство Азербайджана в ОБСЕ выражает сожаление, что ряд шагов, предпринятых Азербайджаном с целью повышения прозрачности и справедливого проведения выборов, отсутствуют в отчете оценочной миссии БДИПЧ ОБСЕ. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении представительства Азербайджана в ОБСЕ.

В заявлении отмечается, что, как и в предыдущие разы, отчет оценочной миссии БДИПЧ ОБСЕ не отражает полного спектра взглядов азербайджанского общества и «не может служить разумной основой для развертывания крупномасштабной мониторинговой миссии БДИПЧ ОБСЕ в Азербайджане».

В заявлении представительства Азербайджана выражается беспокойство в связи с тем, что «методология БДИПЧ применяется выборочно» вчастности, касательно соотношения рекомендуемого количества долгосрочных и краткосрочных наблюдателей к размеру электората или числу избирательных участков. Так, намерение БДИПЧ ОБСЕ отправить для мониторинга за парламентскими выборами в Азербайджане 30 долгосрочных и 350 краткосрочных наблюдателей, «вызывает вопросы с азербайджанской стороны, не соответствует практике БДИПЧ и компрометирует ее методологию наблюдения за выборами».

«В свете вышеупомянутого постоянное представительство подтверждает, что азербайджанские власти, последовательно выполняя свои обязательства в рамках ОБСЕ, готовы приветствовать 6 долгосрочных и до 125 краткосрочных наблюдателей от ОБСЕ / БДИПЧ для наблюдения на предстоящих парламентских выборах», – говорится в заявлении.