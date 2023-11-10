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Представитель Госдепа США уклонился от вопроса Report о дискриминации в отношении Азербайджана

Представитель Госдепа США уклонился от вопроса Report о дискриминации в отношении Азербайджана Администрация президента США Джозефа Байдена ранее объявила, что впервые в истории страны подготовит национальную стратегию борьбы с исламофобией.
Внешняя политика
10 ноября 2023 г. 08:36
Представитель Госдепа США уклонился от вопроса Report о дискриминации в отношении Азербайджана

Администрация президента США Джозефа Байдена ранее объявила, что впервые в истории страны подготовит национальную стратегию борьбы с исламофобией.

Как сообщает американское бюро Report, в заявлении Белого дома говорилось, что администрация работает с лидерами общин, правозащитниками и членами Конгресса над разработкой стратегии по борьбе с исламофобией и ненавистью во всех ее формах.

Хотя первая национальная стратегия США по борьбе с исламофобией является новшеством, которое было воспринято с одобрением на фоне растущей в последние годы ненависти к мусульманам во всем мире, некоторые эксперты сходятся во мнении, что растущие исламофобские тенденции в Соединенных Штатах влияют на внешнеполитические решения страны.

В данном контексте в пример можно привести двойные стандарты США в плане предоставления гуманитарной помощи лицам, пострадавшим от бывшего конфликта в Армении и Азербайджане.

Американское бюро информационного агентства Report обратилось к представителю Госдепартамента США Мэтью Миллеру с вопросом о первой национальной стратегии страны по борьбе с исламофобией. Отмечая дискриминацию Азербайджана в контексте оказания гуманитарной помощи, чего не наблюдается в отношении Армении, как признак исламофобии, сотрудница информагентства попросила от пресс-секретаря Госдепа соответствующих разъяснений. Кроме того, был также задан вопрос, повлияет ли принятая стратегия борьбы с исламофобией на внешнюю политику США.

По словам Миллера, США повсюду "мужественно борются" с ненавистью к мусульманам.

"Ненависть, дискриминация и насилие в отношении мусульман оскорбляют не только мусульман. Потому что это часто тесно связано с восприятием и неправильными предположениями между мусульманами, терроризмом, ксенофобией, расизмом", - говорится в ответном заявлении Госдепа.

Что касается двойных стандартов в плане оказания гуманитарной помощи беженцам и вынужденным переселенцам в Армении и Азербайджане, представитель отметил, что Соединенные Штаты являются и будут оставаться мировым лидером в международных гуманитарных мероприятиях, включая расселение беженцев: "Мы продолжим предоставлять наиболее уязвимым слоям населения мира убежище и безопасный доступ к программам гуманитарной помощи без дискриминации".

Как видно, на заданный вопрос не был дан ответ по существу, без затрагивания конкретных моментов. В то же время представитель Госдепартамента США попросил обратиться по поводу упомянутых вопросов в пресс-службу Белого дома.

Report в скором времени также опубликует позицию Белого дома по вышеупомянутой теме.

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Версия на английском языке US State Department spox avoids Report's question regarding discrimination against Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Dövlət Departamenti rəsmisi ABŞ-ın Azərbaycana qarşı ayrı-seçkiliyi barədə sualına cavabdan yayınıb - EKSKLÜZİV

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