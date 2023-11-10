Представитель Госдепа США уклонился от вопроса Report о дискриминации в отношении Азербайджана

Администрация президента США Джозефа Байдена ранее объявила, что впервые в истории страны подготовит национальную стратегию борьбы с исламофобией.
Как сообщает американское бюро
Хотя первая национальная стратегия США по борьбе с исламофобией является новшеством, которое было воспринято с одобрением на фоне растущей в последние годы ненависти к мусульманам во всем мире, некоторые эксперты сходятся во мнении, что растущие исламофобские тенденции в Соединенных Штатах влияют на внешнеполитические решения страны.
В данном контексте в пример можно привести двойные стандарты США в плане предоставления гуманитарной помощи лицам, пострадавшим от бывшего конфликта в Армении и Азербайджане.
Американское бюро информационного агентства
По словам Миллера, США повсюду "мужественно борются" с ненавистью к мусульманам.
"Ненависть, дискриминация и насилие в отношении мусульман оскорбляют не только мусульман. Потому что это часто тесно связано с восприятием и неправильными предположениями между мусульманами, терроризмом, ксенофобией, расизмом", - говорится в ответном заявлении Госдепа.
Что касается двойных стандартов в плане оказания гуманитарной помощи беженцам и вынужденным переселенцам в Армении и Азербайджане, представитель отметил, что Соединенные Штаты являются и будут оставаться мировым лидером в международных гуманитарных мероприятиях, включая расселение беженцев: "Мы продолжим предоставлять наиболее уязвимым слоям населения мира убежище и безопасный доступ к программам гуманитарной помощи без дискриминации".
Как видно, на заданный вопрос не был дан ответ по существу, без затрагивания конкретных моментов. В то же время представитель Госдепартамента США попросил обратиться по поводу упомянутых вопросов в пресс-службу Белого дома.
Report в скором времени также опубликует позицию Белого дома по вышеупомянутой теме.