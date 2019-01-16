Председатель парламента: Грузия имеет тесные связи с Азербайджаном

Тбилиси. 16 января. REPORT.AZ/ "Грузия поддерживает двустороннее и многостороннее сотрудничество в регионе".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом выступая на заседании комитета внешних связей Национальной ассамблеи Франции заявил председатель грузинского парламента Ираклий Кобахидзе.

По его словам, Грузия имеет тесные связи с Азербайджаном, Турцией и Арменией: "У нас также тесные отношения с Украиной, Молдовой, прибалтийскими странами, Польшей, Румынией и Болгарией. Своей уникальной географической позицией и внешней политикой Грузия поддерживает стабильность и развитие во всем регионе. Страна также принимает участие в реализации в регионе широкомасштабных энергетических и транспортных проектов".

Ираклий Кобахидзе отметил, что Грузия - маленькая, но амбициозная страна: "Мы стараемся внести максимальный вклад для обеспечения глобальной безопасности. Черноморский регион обладает стратегической позицией с географической, политической, экономической точек зрения и с точки зрения безопасности. Устойчивое развитие этого региона в условиях мира представляет для Европы очень большое значение. Мы полностью осознаем роль Грузии в данном регионе".