Посольство Перу в Азербайджане прекратит свою деятельность.

Об этом Report сообщили в дипмиссии этой страны в Баку.

"Посольство Республики Перу в Азербайджанской Республике с сожалением сообщает, что правительство Перу приняло решение закрыть посольство в Баку. В связи с этим были начаты административные процедуры, и в качестве первого шага консульский отдел посольства Перу в Баку будет предлагать услуги только до 15 декабря",- заявили в дипмиссии.

Отмечается, что полностью посольство Перу прекратит свою деятельность в Азербайджане 1 марта 2020 года.

"После этой даты всем заинтересованным лицам следует обращаться в посольство Перу в Анкаре", - добавили в в дипмиссии.

Напомним, посольство Перу открылось в Азербайджане в июне 2017 года.