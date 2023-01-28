Посол Турции принял участие в траурной церемонии по погибшему в результате теракта в посольстве Азербайджана

Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи принял участие в траурной церемонии по погибшему в результате предательской террористической атаки на посольство Азербайджана в Иране Орхану Аскерову и выразил соболезнования его семье.

Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи принял участие в траурной церемонии по погибшему в результате предательской террористической атаки на посольство Азербайджана в Иране Орхану Аскерову и выразил соболезнования его семье.

Как сообщает Report, об этом дипломат написал в Twitter.

"Вместе с нашим военным атташе, советником и дипломатами мы приняли участие в траурной церемонии по нашему брату - шехиду Орхану Аскерову, выразили соболезнования его отцу Ризвану Аскерову, его дяде и близким", - написал посол.

Он отметил, что Турция всегда рядом с Азербайджаном.