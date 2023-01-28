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Посол Турции принял участие в траурной церемонии по погибшему в результате теракта в посольстве Азербайджана

Посол Турции принял участие в траурной церемонии по погибшему в результате теракта в посольстве Азербайджана Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи принял участие в траурной церемонии по погибшему в результате предательской террористической атаки на посольство Азербайджана в Иране Орхану Аскерову и выразил соболезнования его семье.
Внешняя политика
28 января 2023 г. 16:32
Посол Турции принял участие в траурной церемонии по погибшему в результате теракта в посольстве Азербайджана

Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи принял участие в траурной церемонии по погибшему в результате предательской террористической атаки на посольство Азербайджана в Иране Орхану Аскерову и выразил соболезнования его семье.

Как сообщает Report, об этом дипломат написал в Twitter.

"Вместе с нашим военным атташе, советником и дипломатами мы приняли участие в траурной церемонии по нашему брату - шехиду Орхану Аскерову, выразили соболезнования его отцу Ризвану Аскерову, его дяде и близким", - написал посол.

Он отметил, что Турция всегда рядом с Азербайджаном.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə səfiri şəhid Orxan Əsgərovun yas mərasimində iştirak edib, ailəsinə başsağlığı verib

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