Посол Турции поблагодарил Азербайджан за поддержку после февральских землетрясений

Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи поблагодарил азербайджанский народ и президента Ильхама Алиева за поддержку в ликвидации последствий разрушительных землетрясений, произошедших в Турции 6 февраля 2023 года.

Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи поблагодарил азербайджанский народ и президента Ильхама Алиева за поддержку в ликвидации последствий разрушительных землетрясений, произошедших в Турции 6 февраля 2023 года.

Как сообщает Report, об этом дипломат написал на своей странице в социальной сети "Х".

Посол подчеркнул, что азербайджанский народ, во главе с победоносным лидером Ильхамом Алиевым разделил скорбь турецких собратьев, и, объединившись под лозунгом "Мы с тобой Турция", оказал поддержку в ликвидации последствий стихийного бедствия.

"Да упокоит Аллах души наших граждан, погибших в результате землетрясений 6 февраля, "катастрофы века". Выражаю соболезнования, желаю терпения их близким", - добавил посол.

6 февраля 2023 года землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции.

Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах. Турецкие власти назвали землетрясение "катастрофой века". В результате двух землетрясений, произошедших с разницей в несколько часов и длившихся в общей сложности 105 секунд, погибли 53 537 человек, еще 107 213 получили ранения.