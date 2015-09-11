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    Посол Швейцарии в Азербайджане продолжит свою дипломатическую карьеру в Беларуси

    Назначение нового посла Швейцарии в Азербайджан ожидается в ближайшее время

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Посол Швейцарии в Азербайджане Паскаль Абишер (Pascal Aebischer) продолжит свою дипломатическую карьеру в Беларуси.

    Об этом Report сообщил сам П.Абишер. По его словам, назначение нового посла Швейцарии в Азербайджан ожидается в ближайшее время.

    Напомним, 9 сентября  президент Азербайджана Ильхам Алиев принял посла П.Абишера в связи с завершением его дипломатической миссии в Баку. 

    П.Абишер  исполнял обязанности посла  Швейцарии в Азербайджане  c июля 2013 года.

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