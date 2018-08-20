Посол России: Подписание Конвенции по Каспию - очень важное историческое событие

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ "Подписание Конвенции по Каспию - очень важное историческое событие".

Как сообщает Report, об этом заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс- конференции.

"В ней (подписании Конвенции - ред.) участвуют суверенные независимые государства. Никому не навязывали какие-то рецепты. Страны пошли на подписание исходя из собственных интересов. Это огромное достижение. Теперь на Каспии установлен международно-правовой режим, который укрепляет связи добрососедства. Это очень важное историческое событие",- сказал он.

Напомним, 12 августа в Актау прошла встреча глав России, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана и Ирана, на которой была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря.

Первое заседание рабочей группы по реализации норм Конвенции по Каспийскому морю пройдёт осенью в Азербайджане.