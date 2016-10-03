Посол: Оккупированные территории Азербайджана используются для хранения и транспортировки радиоактивных материалов

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Одной из угроз Мецаморской атомной электростанции является потенциал для создания ядерного оружия.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье посла Азербайджана в Турции Фаига Багирова, опубликованной в Daily Sabah.

Посол добавил, что работа этой старой станции вызывает озабоченность в плане контрабанды радиоактивных материалов: "Эта озабоченность особо проявляет себя, учитывая, что террористическая группировка "Исламское государство" и подобные организации пытаются получить обогащенный уран. В апреле 2016 году контрабандисты армянского происхождения были перехвачены при попытке продать уран стоимостью 238 млн. долларов. Также было доказано, что азербайджанские территории, находящиеся под оккупацией армян, используются для хранения, транспортировки радиоактивных материалов. Согласно последним данным, на оккупированных территориях существуют 29 радиационных центров, которые снабжают сырьем Мецаморскую АЭС".

Ф.Багиров также подчеркнул, что Мецаморская АЭС представляет угрозу и для Турции: "Исследования возможных утечек радиоактивных материалов с этой АЭС, подтверждают, что десятки тысяч людей в Восточной Анатолии будут подвержены заражению. То, что станция находится в 16 км от границы с Турцией уже говорит об опасности".

В статье посол говорит, что, несмотря на все препятствия, Азербайджан продолжает предпринимать международные инициативы для того, чтобы привлечь внимание к опасности Мецамора: "Опасность этой АЭС вкупе с неконструктивным отношением Армении, показывает схожесть с политикой Армении в вопросе оккупации Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов".