Посол ЕС: Мы заинтересованы в том, чтобы Азербайджан был устойчивой и процветающей страной

В Шеки состоялась официальная церемония по случаю успешного завершения проекта "Поддержка малых семейных предприятий в Шеки-Закатала"

В Шеки состоялась официальная церемония по случаю успешного завершения проекта "Поддержка малых семейных предприятий в Шеки-Загатала", финансируемого Европейским союзом и реализуемого Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в партнерстве с ABAD.

Как сообщает Report , на церемонии присутствовали глава исполнительной власти Шеки Эльхан Усубов; глава представительства ЕС в Азербайджане посол Кестутис Янкаускас, резидент Программы развития ООН в Азербайджане Алессандро Фракассетти и директор ABAD Руфат Эльчиев.

Все участники мероприятия подчеркнули важность инвестирования в семейный бизнес как способ поддержки местных сообществ.

С момента запуска проекта в 2017 году 44 сельским семьям была оказана поддержка в открытии или расширении собственного бизнеса. Этим семьям была предоставлена необходимая подготовка и ресурсы, чтобы они могли начать работу для продвижения собственных хозяйств.

Тренинги охватывали развитие и планирование бизнеса, брендинг и продажи, финансовый учет и юридические услуги. После успешного завершения этих курсов бенефициары имели право подать заявку на приобретение жизненно важного оборудования и принадлежностей для ведения собственного бизнеса.

Около 200 человек получили прямую выгоду от этого проекта и до 350 - косвенно. 22 из 44 новых предприятий возглавляют женщины, а 12 - внутренне перемещенные лица. Вся продукция в ближайшем будущем будет доступна для приобретения в этно-бутиках ABAD и в некоторых крупных сетях супермаркетов страны.

"Мы увидели блестящие результаты этого проекта, благодарим главу представительства ЕС в Азербайджане, что стали донором этого проекта. Также мы работали очень тесно с ABAD. Несомненно, данный проект является одним из показательных примеров удачного сотрудничества", - заявил резидент Программы развития ООН в Азербайджане Алессандро Фракассетти на пресс-конференции.

"Мы больше, чем спонсоры. Мы заинтересованы в том, чтобы Азербайджан был устойчивой и процветающей страной, но в особенности хотим, чтобы регионы и люди в регионах также могли воспользоваться теми возможностями, которые мы им предлагаем. Мы вместе смогли получить качественный продукт, для того чтобы туристы в будущем ознакомились с этими прекрасными видами, с гостеприимством здешних людей и кухней регионов", - заявил глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

Ульви Бадалов, являясь экспертом данного проекта, заявил, что основное внимание было сосредоточено на цепочке создания стоимости продуктов питания и ремесел. "У нас была короткая поездка в Хорватию, где были организованы тренинги в Загребе и в других городах страны, встречи с организациями, которые поддерживали микробизнес в самой Хорватии...и мы уже начали развивать маркетинг, мерчандайзинг и рекламную деятельность. Мы сделали это на региональном уровне, то есть на фестивалях в регионах; в Баку, в супермаркетах, сотрудничающих с ABAD, а также в социальных сетях и на других платформах".