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Посол Литвы: Стремлюсь укрепить связи между Баку и Вильнюсом

Посол Литвы: Стремлюсь укрепить связи между Баку и Вильнюсом Посол Литвы в Азербайджане Кестутис Вашкелявичюс, вручивший сегодня верительные грамоты президенту Ильхаму Алиеву, заявил о намерении укрепить двусторонние связи между Баку и Вильнюсом.
Внешняя политика
10 января 2025 г. 20:01
Посол Литвы: Стремлюсь укрепить связи между Баку и Вильнюсом

Посол Литвы в Азербайджане Кестутис Вашкелявичюс, вручивший сегодня верительные грамоты президенту Ильхаму Алиеву, заявил о намерении укрепить двусторонние связи между Баку и Вильнюсом.

Как сообщает Report, об этом дипломат написал на своей странице в соцсети "Х".

"Для меня большая честь вручить верительные грамоты президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. В критические моменты истории Литва и Азербайджан поддерживали независимость друг друга. В этом духе взаимной солидарности и дружбы я стремлюсь укреплять наши отношения", - заявил Вашкелявичюс.

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Версия на английском языке Lithuanian ambassador vows to strengthen ties between Baku and Vilnius

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