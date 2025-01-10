Посол Литвы: Стремлюсь укрепить связи между Баку и Вильнюсом
Посол Литвы: Стремлюсь укрепить связи между Баку и ВильнюсомПосол Литвы в Азербайджане Кестутис Вашкелявичюс, вручивший сегодня верительные грамоты президенту Ильхаму Алиеву, заявил о намерении укрепить двусторонние связи между Баку и Вильнюсом.
Посол Литвы в Азербайджане Кестутис Вашкелявичюс, вручивший сегодня верительные грамоты президенту Ильхаму Алиеву, заявил о намерении укрепить двусторонние связи между Баку и Вильнюсом.
Как сообщает Report, об этом дипломат написал на своей странице в соцсети "Х".
"Для меня большая честь вручить верительные грамоты президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. В критические моменты истории Литва и Азербайджан поддерживали независимость друг друга. В этом духе взаимной солидарности и дружбы я стремлюсь укреплять наши отношения", - заявил Вашкелявичюс.
It's an honor to present the letters of credence to HE President of Azerbaijan I.Aliyev