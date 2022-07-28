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Посол: Кыргызско-азербайджанские отношения развиваются по восходящей линии

Посол: Кыргызско-азербайджанские отношения развиваются по восходящей линии Отношения между Кыргызстаном и Азербайджаном развиваются по восходящей линии.
Внешняя политика
28 июля 2022 г. 22:59
Посол: Кыргызско-азербайджанские отношения развиваются по восходящей линии

Отношения между Кыргызстаном и Азербайджаном развиваются по восходящей линии.

Как сообщает западное бюро Report, об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев в ходе поездки в город Гянджа.

В рамках визита глава Исполнительной власти города Гянджи Ниязи Байрамов подробно рассказал гостю о городе, его прошлом и настоящем, культуре и экономике.

Выразив удовлетворение пребыванием в Гяндже, К.Осмоналиев проинформировал главу ИВ о цели своей поездки и сказал, что отношения между Кыргызстаном и Азербайджаном развиваются по восходящей линии. Посол выразил заинтересованность в налаживании отношений между кыргызстанским городом Ош и Гянджей в области науки, образования, культуры и других областях, а также в подписании протокола о побратимстве между двумя городами.

Посол посетил разрушенный в результате ракетного обстрела армянскими вооруженными силами район Гянджи, где возложил цветы к мемориальной доске. Гость был проинформирован о неоднократных обстрелах Гянджи армянскими вооруженными силами в ходе 44-дневной Отечественной войны, в результате которых 26 мирных жителей погибли и 142 - получили ранения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSəfir: “Qırğızıstan-Azərbaycan münasibətləri yüksələn xətlə inkişaf edir”

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