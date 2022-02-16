Посол Израиля: Мы представили предложения Азербайджану по строительству кибуцев в Карабахе

Интервью Report c послом Израиля в Азербайджане Джорджем Диком

Интервью Report c послом Израиля в Азербайджане Джорджем Диком.

- В Израиле открылось представительство Азербайджана по торговле и туризму. Как оно будет способствовать развитию отношений между странами?

- В прошлом году Азербайджан сделал важный шаг на пути углубления отношений между Азербайджаном и Израилем, особенно в экономической сфере - 29 июля в Израиле открылось Представительство по торговле и туризму. Я полагаю, что сейчас Азербайджан все еще находится в процессе его создания и назначения его руководителя.

Думаю, что первым шагом в этом направлении станет созыв совместной комиссии между правительствами наших двух стран в Баку в ближайшие несколько месяцев. И мы надеемся, что в ближайшем будущем можно ожидать визита сопредседателя совместной комиссии министра туризма Израиля в Баку для обсуждения экономического сотрудничества с министром экономики Микаилом Джаббаровым и его командой. Считаем, что это станет важным шагом в укреплении экономических связей.

В этом году мы отмечаем 30-летие дипломатических отношений, и с нетерпением ждем открытия посольства Азербайджана в Израиле. Для этого требуется решение азербайджанской стороны. Как только это решение будет принято, посольство будет открыто.

- По Вашему мнению, как открытие офиса в Израиле отразится на туристическом сотрудничестве между странами?

- Прямо сейчас наблюдается проблема с туризмом во всем мире, называемая COVID-19. В период с 2016 по 2019 год объем турпотока вырос в 5 раз с 10 000 до 50 000, но мы считаем, что потенциал еще больше.

Мы подумываем об открытии зимнего туризма в Азербайджане для израильтян. Недавно я посетил горнолыжный курорт Шахдаг и планирую отправиться в Габалу. Я думаю, что в этой связи есть достаточный интерес со стороны израильтян, которые хотят посетить дружественную страну и заодно покататься на лыжах.

-2020 год сильно повлиял на торговые отношения стран по всему миру, и экономические отношения Азербайджана с Израилем не являются исключением. Какие шаги предпринимают страны, чтобы избавиться от последствий пандемии на экономическое сотрудничество стран?

- 14 февраля состоялась встреча по Zoom между министрами здравоохранения Израиля и Азербайджана по борьбе с COVID-19, которая является частью продолжающихся консультаций между нашими странами. И мы очень гордимся тем, что они осуществляются и по сей день. Это часть наших усилий по оказанию помощи друг другу в решении общих проблем и угроз для нашей системы здравоохранения.

- Известно, что в Азербайджане проживает многочисленная еврейская община, а в Израиле - азербайджанская. Как Вы оцениваете дружественные отношения между народами двух стран?

- Когда я приехал в Азербайджан в самом начале, мне говорили об этом, но я не совсем понимал, что отношения между двумя народами действительно уникальны.

Азербайджан является частью мусульманского мира. После создания государства Израиль большинство мусульманских стран разорвали связи с нами или даже никогда их не устанавливали. И вот есть одна страна, которая сказала: “Мы страна с мусульманским большинством, но наши отношения с еврейским народом - братские, евреи жили здесь”. Это действительно замечательное место, где евреи жили без каких-либо преследований со стороны местной общины.

Я думаю, что наши отношения строятся на огромном уважении друг к другу. Когда я приехал сюда, меня действительно поразило и ошеломило то, что я увидел: любовь и заботу друг о друге. Азербайджанская община в Израиле также считает себя частью этой нации. Эти две общины служат мостом между двумя нациями. Когда я выхожу на улицу, меня тепло принимают, будь то в ресторане, торговом центре или где бы я ни был со своей семьей.

Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить азербайджанский народ за столь очень теплый прием.

- В конце прошлого года Вы заявили, что Азербайджан и Израиль намерены развивать сотрудничество в ряде областей, включая политику, энергетику, сельское хозяйство, здравоохранение и другие. Была ли начата какая-либо работа в этих областях с начала этого года?

- В этом году мы увидим, как произойдет прорыв. Первым приоритетом является сотрудничество в сфере водных ресурсов: есть несколько соглашений по управлению водными ресурсами, которые, как мы надеемся, будут подписаны в течение этого года.

Мы также надеемся увидеть больше компаний, участвующих в тендерах в области возобновляемых источников энергии.

24 февраля я отправляюсь вместе с послом США в Гянджу, чтобы открыть сельскохозяйственную демонстрационную ферму - место для обучения навыков использования новейшего сельскохозяйственного оборудования из Израиля. В мае также состоится сельскохозяйственная выставка Caspian Agro. Мы надеемся, что на этой выставке будет представлено много израильских компаний, возможно, будут посетители из правительства Израиля.

Министр сельского хозяйства посетил Израиль в ноябре прошлого года, и в результате этого визита будут приняты дополнительные шаги. По меньшей мере две израильские компании рассматривают возможность открытия здесь линии по производству семян.

Мы видим, что также в сфере здравоохранения наши министры находятся в постоянном диалоге по поводу борьбы с COVID-19 и других вопросов.

В каждой из областей мы добились определенного прогресса и ожидаем еще большего в краткосрочной перспективе.

- Ранее Вы также говорили о важности энергетического сектора, в частности альтернативной энергетики. Как скоро мы сможем увидеть новые энергетические проекты между странами?

- Существует глобальная задача по диверсификации наших источников энергии, поэтому мы развиваем эту область в Израиле: солнечную, ветровую и др. виды энергии. Несколько месяцев назад мы подписали соглашение с Иорданией о строительстве в этой стране солнечной фермы, которая будет поставлять электроэнергию в Израиль. У нас большой опыт в этой области.

Когда дело доходит до двусторонних отношений, очевидно, что мы будем очень рады участвовать в проектах по всему Азербайджану, в том числе и в Карабахе и за его пределами. Мы считаем, что израильские компании будут заинтересованы и могут внести свой вклад в создании подобных проектов на Абшероне и в других местах.

Хотя очевидно, что последнее слово останется за правительством Азербайджана, за министром энергетики.

Я уверен, что заявки подают не только израильские, но и другие компании, и Азербайджану нужно выбрать то, что будет лучше для страны. Мы надеемся, что, если израильские компании предложат что-то полезное Азербайджану, это принесет свои плоды.

- Известно также, что ряд израильских компаний участвуют в восстановлении освобожденных земель Азербайджана. Одним из самых известных является проект в Зангилане. На какой стадии сейчас находится этот проект и какие еще проекты такого масштаба Вы могли бы назвать?

- Восстановление Карабаха требует больших средств и времени. Правительство и народ Азербайджана понимают это. Речь идет о территории размером с половину всего Израиля.

Да, у нас есть проект в Зангилане. Я надеюсь, в ближайшее время посетить израильскую ферму в Зангилане, где будут выращивать коров и буйволов и которая внесет свой вклад в экономику и общее богатство региона.

Кроме того, в Агдаме есть потенциальные проекты в области водоснабжения, энергетики, технологий. Есть проекты и в других регионах, мы говорили о возобновляемых источниках энергии, проектах, которые могут быть актуальны в Губадлы, Кельбаджаре и т.д..

Для нас важно помочь Азербайджану сделать все возможное для своего народа и территорий, и поэтому, Израиль готов внести свой вклад во все проекты, в которые нас пригласит азербайджанская сторона. Мы здесь для того, чтобы помочь нашим братьям и сестрам в Азербайджане. Во всех областях, которые я упомянул: управление водными ресурсами, сельское хозяйство возобновляемые источники энергии, здравоохранение и технологии, умные города - у нас есть дополнительная ценность по сравнению с другими партнерами. Мы более чем готовы поделиться опытом с азербайджанскими партнерами.

Мы представили предложения правительству Азербайджана по строительству кибуцев в Карабахе, и сейчас они накапливают множество идей и планов о том, как наилучшим образом можно реализовать подобный проект. Такого рода решения не должны и не будут приниматься быстро, без рассмотрения, исследования и понимания необходимых потребностей, после чего мы сможем увидеть, как адаптировать проект к этим потребностям.